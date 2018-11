Minst 30 afghanske politifolk drepne i Taliban-angrep

utenriks

Åtaket på politiposten i distriktet Khaki Safed starta seint onsdag kveld og fortsette i meir enn fire timar.

Ifølgje Samiullah Samim, som sit i nasjonalforsamlinga i Kabul, er kommandøren til distriktspolitiet, Abdul Jabhar, blant dei drepne.

Taliban klarte å komme seg unna med ei stor mengde våpen og ammunisjon.

Dei siste månadane har Taliban stått bak daglege åtak over heile Afghanistan, som har ført til store tap for dei afghanske styrkane. Ifølgje uoffisielle tal er det anslått at om lag 45 politifolk eller soldatar blir drepen eller såra dagleg.

(©NPK)