Minst sju FN-soldatar drepe i Kongo

Seks av FN-soldatane var frå Malawi, og ein av dei var frå Tanzania, skriv FN i ei utsegn torsdag. I same utsegn heiter det at FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer drapa.

– Generalsekretæren håpar også på rask betring for dei såra, og uttrykkjer si fulle støtte til FN-soldatane som under ekstremt vanskelege forhold held fram kampen for å verne lokalbefolkninga mot åtak frå opprørsgruppa ADF og andre væpna grupper, heiter det vidare.

FN-soldatar støttar Den kongolesiske hæren i kampen mot dei islamistiske ADF-opprørarane, som hovudsakleg består av ytterleggåande muslimar frå Uganda. Ifølgje FN er også ei ukjend mengde kongolesiske soldatar drepne i operasjonen mot ADF.

Både ADF og andre væpna grupper har vanskeleggjort FNs arbeid med å handtere det dødelege ebolautbrotet i Nord-Kivu-regionen, som dei siste månadene har kravd meir enn 200 menneskeliv.

