Navalnyj vann fram i menneskerettsdomstolen

utenriks

Domstolen krev òg at Russland betaler Navalnyj 63.000 euro. Den russiske opposisjonspolitikaren meiner sigeren er viktig for andre politiske aktivistar.

Retten konsentrerte seg særleg om to arrestasjonar og kom at til russiske styresmakter hadde til føremål å undertrykke politisk pluralisme. I tillegg meiner domstolen at forsamlingsfridommen og retten til rettferdig rettargang var krenkt.

Den 42 år gamle Putin-kritikaren blir sett på som ein av dei største rivalane til presidenten, særleg etter at Putins oppslutning har falle betrakteleg som følgje av den upopulære pensjonsreforma i landet.

Tysdag vart Navalnyj stoppa på grensa og nekta å forlate Russland. Han skulle etter planen delta i høyringa i Strasbourg. Grensevaktene informerte han om at ein russisk domstol hadde gitt han utreiseforbod. Han fekk likevel reise ut til slutt.

Aleksej Navalnyj slapp ut av fengsel for rundt ein månad sidan, etter å ha sona tre veker for å ha organisert demonstrasjonar mot den russiske regjeringa.

(©NPK)