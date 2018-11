Forskarar kritiserer alkoholundersøking

utenriks

Konklusjonen i artikkelen er at om du drikk meir enn berre nokre einingar i veka, så aukar risikoen for å døy tidlegare enn om du ikkje gjorde det. Bak saka låg ein større internasjonal studie.

Saman med to italienske forskarar angrip professor Arne Astrup ved Københavns Universitet ein av premissane bak konklusjonane i fredagsutgåva av det britiske tidsskriftet.

– Det vi reagerer på er at den gruppa i undersøkinga som ikkje drikk nokon ting, er fjerna. Då kjem ein fram til den konklusjonen at det er best å drikke så lite som i det heile mogleg. Det kan ein velje å gjere, men vi hadde gjerne sett ei vitskapleg grunngjeving for å fjerne denne gruppa. Og det har vi ikkje fått auge på, seier Astrup.

Om ein gjer slik desse forskarane foreslår, nemleg at ein òg ser på den gruppa som ikkje drikk, kjem ein ifølgje professoren fram til ein annan konklusjon, som òg andre studiar har komme til.

– Nemleg at alkohol i lette eller moderate mengder er knytt til ein lågare førekomst av hjarte- og karsjukdommar og eit lågare døyingstal, seier han.

Ifølgje Arne Astrup svarar eit slikt alkoholinntak til den dansken Sundhedsstyrelsens rettleiande grenser. For kvinner er det sju einingar i veka og for menn 14.

Astrup understrekar at bodskapen ikkje er at ein skal byrje å drikke i den tru at det er sunt for helsa.

