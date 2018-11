May er «svært lei seg» for ministeravgangane

utenriks

Den hardt pressa britiske statsministeren stilte opp i LBC Radio fredag formiddag, der ho svara på spørsmål frå innringjarar.

May sa mellom anna at ho er svært lei seg for at ministrane Dominic Raab og Esther McVey har slutta. På spørsmål om ho framleis ønsker miljø- og fiskeriminister Michael Gove i regjeringa si, sa ho at ho ønsker at alle ministrane held fram.

Spekulasjonane har gått høgt om at Gove kan bli den nesten som trekkjer seg i protest mot utkastet til brexit-avtale som er forhandla fram.

May vart òg spurd om ho kunne forsikre om at hennar allierte i nord-irske unionistpartiet DUP ikkje vil stanse brexit-avtalen i Parlamentet.

– Kvar parlamentsmedlem må sjå på behovet for å oppfylle utfallet av folkerøystinga og stemme i tråd med interessene til nasjonen, svara May.

Ho avviste å ha hatt noka «amper utveksling» med DUPs leiar Arlene Foster, etter meldingar om at partiet ville krevje avgangen hennar.

Ho innrømte at reglane som vil gjelde for Nord-Irland, vil vere noko forskjellig frå dei som gjeld for resten av Storbritannia, men slo fast:

– Vi sikrar integriteten til Det sameina kongedømmet.

Utkastet til brexit-avtale har fått hard kritikk frå Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon. Ho har sagt at det fører Skottland ut av den indre marknaden, mens Nord-Irland i praksis framleis vil vere ein del av den.

