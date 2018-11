Britisk avis: Berre seks brev unna mistillit mot May

utenriks

Avisa skriv at 25 konservative parlamentsmedlemmer offentleg har sagt at dei har skrive brev der dei uttrykkjer mistillit til henne, mens 17 andre privat har sagt at dei har gjort det. Det vil med andre ord seie 42 mistillitsbrev. Det magiske talet er 48.

Reglane er slik at det blir ei avstemming om mistillit mot May når den såkalla 1922-komiteen får brev frå 15 prosent i parlamentsgruppa til dei konservative. Sidan det i denne perioden er 315 konservative parlamentsmedlemmer, tyder det 48 brev som uttrykkjer mistillit mot May.

The Sun skriv at dersom det kjem inn 48 brev i løpet av måndagen, kan ei avstemming om mistillit bli allereie tysdag. Avstemminga skjer blant alle medlemmene i parlamentsgruppa. Stemmer over halvparten, det vil seie 158 eller fleire for mistillit mot partileiaren, må May gå av. Då kan ho heller ikkje stille igjen i eit nytt leiarval.

Blir resultatet det motsette, at 158 stemmer for at dei har tillit til henne, er reglane slik at ho då ikkje kan utfordrast igjen på eitt år.

Det er dei såkalla brexiteers som ønsker ei hard brexitløysing, altså eit klart brot med EU, som no er aktive for å bli kvitt May som partileiar. Dei er svært misnøgde med utkastet til brexitavtale som den britiske regjeringa slutta seg til i førre veke.

