Japan kunngjer stort handelsunderskot

utenriks

Det er første gong på to månader at landet har eit handelsunderskot. Japans styresmakter peikar på auka import av petroleum og flytande gass.

Verdien på japansk eksport i oktober låg på 7,1 trillionar yen, ein oppgang på 8,2 prosent frå året før. Importsummen låg på 7,7 trillionar yen, ein auke på 19,9 prosent, ifølgje finansdepartementet i landet.

Japans handelsoverskot med USA fall med 11 prosent førre månad. USAs visepresident Mike Pence oppfordra Japan til å underteikne ein bilateral handelsavtale om gode og tenester under eit besøk til landet førre veke.

– Vi er overtydde om at denne avtalen vil etablere handelsgrunnlag for gode og tenester, sa Pence den gongen, og la til at USA «altfor lenge» har hatt eit handelsunderskot med den tredje største økonomien i verda, nemleg Japan.

Børsane i Japan steig ved opninga måndag i takt med aukande handelsoptimisme, men Italias budsjettkrise med EU held fram å bekymre.

Den japanske Nikkei-indeksen steig med 0,17 prosent ved opninga mens den breiare Topix-indeksen gjekk opp med 0,11 prosent.

Investorar i Tokyo tok godt imot dei optimistiske kommentarane førre veke frå president Donald Trump, trur analytikar Tsuyoshi Nomaguchi i Daiwa Securities. Førre veke oppfordra Trump investorar til å kjøpe delar i selskap i rask vekst.

Den asiatiske marknaden følgjer likevel nøye med på Italias budsjettforhandlingar med EU.

– Dersom Italia held fram å avvise EUs budsjettforslag, kan Italias langsiktige kurs stige og destabilisere finansmarknaden, seier Nomaguchi.

