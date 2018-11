Toppsjef for Renault og Nissan mistenkt for lovbrot

utenriks

Nissan, som er ein del av industrisamarbeidet Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, melder at dei har gjennomført ei gransking av toppsjefen og styreleiaren og tiltaler han for klanderverdig åtferd.

Granskinga vart innleidd som følgje av eit varsel om tilhøve som skal ha gått føre seg i fleire år, ifølgje kunngjeringa.

Kunngjeringa kom like etter at avisa Asahi Shimbun melde at Ghosn er teken inn til avhøyr, mistenkt for å ha gitt feil opplysningar om inntekta si.

Det er påtalemakta i Tokyo som har kalla inn styreleiaren og administrerande direktør for konsernet, ifølgje den japanske avisa. Han skal vere mistenkt for å ha underrapportert inntekta si og vil truleg bli arrestert, skriv avisa.

(©NPK)