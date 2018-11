16 demokratar vil ikkje ha Pelosi som leiar i Representanthuset

utenriks

Brevet som no er vorte kjent, kan føre til at Demokratane bruker dei neste seks vekene på ein bitter intern maktkamp som tek merksemda bort frå utforminga av ein ny politikk å legge fram for det amerikanske folket.

– Vi lova å endre status quo, og det løftet vil vi oppfylle. Derfor vil vi røyste på ein ny kandidat i både det førebuande partimøtet og i Huset, heiter det i brevet. Dermed kan Pelosi stå overfor ein betydeleg trussel.

To fløyer i det demokratiske partiet kan ende opp i ein kamp om leiarvervet i Huset: Dei hovudsakleg liberale medlemmene som støttar Pelosi, og ei mindre gruppe som i hovudsak består av moderate, mannlege politikarar. Av dei 16 demokratane som har underteikna brevet, er det berre to kvinner: Kathleen Rice og Linda Sanchez.

Dei 16 demokratane utgjer berre ein liten brøkdel av dei 232 demokratane som sit i Representanthuset, og Pelosi ser ut til å vere sikra nok støtte til å bli kandidat til å leie førstekammeret i Kongressen. Men når alle representantane skal stemme, inkludert republikanarane, må Pelosi få 218 stemmer for å vinne. Gitt at alle republikanarar røystar mot henne, har ho berre råd til å miste 14 demokratiske stemmer.

Den erfarne toppdemokraten har sete i Representanthuset sidan 1987. Saman med kollegaer i forsamlinga, prominente demokratar på utsida og demokratvennlege interessegrupper har ho den siste tida stått på for å sikre seg toppjobben. Sist Pelosi leidde denne delen av Kongressen – frå 2007 til 2011 – var ho den første kvinna i historia som hadde dette vervet.

