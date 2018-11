Avisoppslag om sviktande iPhone-sal skaper uro

utenriks

Apple-kursen gjekk ned 4 prosent, mens Facebook, Amazon, Netflix og Adobe alle gjekk ned med over 5 prosent då Wall Street stengde måndag ettermiddag lokal tid.

Dei raude tala frå teknologigigantane bidrog til nedgang i aksjekursane på Wall Street. Den teknologiorienterte Nasdaq-børsen gjekk ned 3 prosent, Dow Jones-indeksen med 1,6 og den breiare S-EN&P-indeksen med 1,7.

Nedgangen kjem etter eit oppslag i Wall Street Journal (WSJ) om eit påstått kutt i iPhone-produksjonen, noko som har skapt stor uro blant investorar i teknologikjempene. Mange har valt å selje seg ut. Ifølgje WSJ er det spesielt Apples XR-modell, som har vore i butikkane sidan byrjinga av oktober, som har skuffande låg etterspurnad.

Apples aksjekurs nådde 3. oktober det høgaste nivået nokosinne, på 232 dollar. Ved stengjetid måndag amerikansk tid låg kursen på under 186 dollar. Dermed har 20 prosent av verdien forsvunne på under to månader. Skilnaden er på 242 milliardar dollar eller 2051 milliardar kroner.

Nedgangen kjem etter ei veke med konflikt mellom USA og Kina i APEC-møtet, der USAs visepresident Mike Pennyar og Kinas president Xi Jinping hamna i eit verbal disputt. Den uføreseielege situasjonen mellom dei to landa, som er i ein handelskrig, har skapt ustabilitet og uvisse i børsmarknaden.

(©NPK)