Eriksen Søreide trur ikkje på betre EU-avtale for Noreg

utenriks

– Eg meiner den løysinga vi har, er den som tek best vare på norske interesser, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Ho har inga tru på at Noreg skal kunne få noko betre enn EØS-avtalen ved å la seg inspirere av dei løysingane Storbritannia har byrja å røre seg mot i diskusjonane med EU om ein framtidig frihandelsavtale.

– Eg ser ikkje at vi kunne oppnå betre resultat eller løysingar ved å gå tilbake på EØS, seier Eriksen Søreide.

–Snarare tvert imot meiner eg at den djupe integrasjonen og det nære samarbeidet vi har gjennom EØS-avtalen, er det som gir best resultat for Noreg, norske bedrifter og norske borgarar, seier ho.

Møtte Barnier

Utanriksministeren var tysdag på besøk i Brussel, der ho var med på det halvårige rådsmøtet mellom EU og dei tre EØS-landa Island, Liechtenstein og Noreg.

Dei tre EØS-ministrane hadde eit eige møte med EUs brexitsjef Michel Barnier, som oppdaterte dei om siste nytt i forhandlingane med Storbritannia.

Eriksen Søreide fortel at Barnier åtvara mot å ta for gitt at skilsmisseavtalen med britane no er i boks. Tvert imot må ein førebu seg på alle mogleg utfall, òg at avtalen blir forkasta og Storbritannia krasjar ut av EU utan å ha nokon avtale på plass.

Den største utfordringa blir å få avtalen vedteke i Parlamentet i London. Der har statsminister Theresa May fått krass kritikk for kompromissa ho har gjort med EU.

Men avtalen har òg møtt motstand i EU, mellom anna på grunn av spansk misnøye med teksten om Gibraltar.

Einige om borgarar

For Noregs del er det avgjerande at dei nye avtalane EU og Storbritannia inngår, ikkje skaper tvil om måten den indre marknaden fungerer på, seier Eriksen Søreide.

– Vi opplever at det er full og heil semje mellom EU og Noreg om dette, seier ho.

I tillegg er Noreg i gang med eigne forhandlingar med Storbritannia.

Ein avtalt om rettane til nordmenn i Storbritannia og britar i Noreg er allereie klar til signering. Noreg og Storbritannia er einige om at desse rettane skal sikrast òg i ein situasjon der britane ikkje får nokon tilsvarande avtale på plass med EU.

Handel må vente

Dei formelle forhandlingane om ein framtidig frihandelsavtale mellom Noreg og Storbritannia har derimot ikkje komme i gang.

– Vi kan ikkje byrje å forhandle med Storbritannia om det framtidige tilhøvet vårt før Storbritannia er ute av EU. Det er ein prosedyre som gjeld for alle land, forklarer Eriksen Søreide.

Storbritannias handelsminister Liam Fox varsla nyleg at han ønsker endå meir liberal handel når dei nye frihandelsavtalane skal inngåast. Eriksen Søreide meiner for delen sin at det er for tidleg å gå inn i detaljane, men stadfestar at til dømes landbruk er eit område som kan bli vanskeleg.

– Det er ikkje nokon tvil om at Noreg og Storbritannia har nokså ulike interesser på landbruksområdet. Der vi har ein god del defensive interesser, har jo Storbritannia ganske mange offensive interesser, seier Eriksen Søreide til NTB.

(©NPK)