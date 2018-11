Italia vil ta arrest i redningsskipet Aquarius

utenriks

Ifølgje nyheitsbyrået ANSA har påtalemakta i Catania i Italia dokumentert at det har vorte kasta 24 tonn med avfall ulovleg frå skipet frå januar 2017 til mai i år.

Leger Uten Grenser, som eig Aquarius saman med SOS Mediterranee, stadfestar at Italia har skrive ut ein arrestordre på skipet.

Mannskapet på Aquarius blir er skulda for å ha kasta søppel på sjøen utan å ha handsama potensiell farleg material på riktig måte, mens skipet har lege til kai i italienske hamner. Materialane skal mellom anna vere kleda til migrantar med smittsame sjukdommar, bandasjar med blodflekkar og anna medisinsk avfall, ifølgje påtalemakta.

24 personar er under etterforsking i tilknyting til saka.

Aquarius, som har jobba med å redde båtflyktningar i Middelhavet, ligg no til kai i Marseille i Frankrike. Her har skipet lege sidan oktober, etter at flaggstaten Panama tok frå skipet registreringa.

(©NPK)