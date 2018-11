Renaults styre vurderer mellombels erstattar for arrestert toppsjef

utenriks

Ghosn vart måndag arrestert i Japan, mistenkt for å ha gjort økonomisk kriminalitet i rolla som styreleiar for Nissan. Den japanske bilprodusenten er delvis ått av franske Renault, der Ghosn er administrerande direktør. Det kan han ikkje vere lenger, meiner Frankrikes finansminister Bruno Le Maire.

– Carlos Ghosn er ikkje lenger i ein posisjon der han kan leie Renault, konstaterer han i eit intervju med fransk radio.

Den franske staten eig 15 prosent av Renault.

På grunn av mangel på bevis kan Ghosn ikkje formelt få sparken, forklarer Le Maire. I staden vil styret vurdere å setje inn ein ny, mellombels toppleiar.

Finansministeren opplyser vidare at franske skattestyresmakter har undersøkt Ghosn utan at dei førebels har funne noko gale. Han vil be japanske styresmakter om å ta vidare informasjonen dei har fått frå Nissan.

Ifølgje Nissan er Ghosn mistenkt for å ha underrapportert inntektene sine i selskapet til japanske styresmakter og dessutan for å ha misbrukt midlane selskapet har til private føremål. Nissans styre skal møtast torsdag.

Ghosn er òg styreleiar for alliansen mellom Renault, Nissan og Mitsubishi, eit tett samarbeid som mellom anna inneber eigarskap på tvers og felles teknologisk utvikling.

(©NPK)