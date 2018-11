Søreide trur ikkje på betre EU-avtale for Noreg

utenriks

– Eg meiner den løysinga vi har, er den som best tek vare på norske interesser, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Ho har ikkje noko tru på at Noreg kunne fått noko betre enn EØS-avtalen ved å la seg inspirere av dei løysingane Storbritannia no har byrja å røre seg mot i diskusjonane med EU om korleis det framtidige tilhøvet skal sjå ut.

– Eg ser ikkje at vi kunne oppnå betre resultat eller løysingar ved å gå tilbake på EØS. Snarare tvert imot meiner eg at den djupe integrasjonen og det nære samarbeidet vi har gjennom EØS-avtalen, er det som gir best resultat for Noreg, norske bedrifter og norske borgarar, seier Søreide.

Utanriksministeren trekkjer fram unntaket som Noreg nyleg fekk frå EUs vernetoll på stål, som døme på kor godt EØS-avtalen fungerer.

Søreide var tysdag i Brussel, der ho var med på det faste halvårige rådsmøtet mellom EU og dei tre EØS-landa Island, Liechtenstein og Noreg.

Ministrane fekk der ei oppdatering om status i brexitforhandlingane frå EUs forhandlingsleiar Michel Barnier.

(©NPK)