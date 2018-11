Amerikansk hangarskip har lagt til kai i Hongkong

utenriks

USS Ronald Reagan kom til den asiatiske finansbyen onsdag saman med stridsgruppa si.

Den amerikanske marinen seier målet med USS Ronald Reagans besøk til Hongkong er å møte innbyggjarane i byen gjennom idrett, samfunnsprosjekt og omvisingar i hangarskipet. Meir enn 4.400 menn og kvinner er vanlegvis om bord.

– Overfloda av vekst og velstand rundt oss i Hongkong er det den sjuande amerikanske flåten ønsker å verne for alle land i denne viktige regionen, seier admiral Karl O. Thomas i ei utsegn.

USS Ronald Reagans besøk til Hongkong kjem like etter at Kina avviste ein liknande førespurnad frå eit anna amerikansk militærskip, og spenningsnivået mellom dei to landa i det omstridde Sørkinahavet har vore høgt den siste tida.

Seint i september kom ein kinesisk jagar svært nær USS Decatur i Sørkinahavet i det den amerikanske marinen kalla ein «utrygg og uprofesjonell manøver». Måndag flaug to amerikanske B-52-bombefly over Sørkinahavet i det amerikanarane kalla eit «rutinemessig oppdrag».

Kina har kravd at USA stansar all militær aktivitet nær kinesiske øyar i Sørkinahavet.

