Avis: Storbritannia kan melde seg ut av Interpol

To høgtståande britiske parlamentarikarar som sit i høvesvis utanrikskomiteen og innanrikskomiteen i Underhuset, ønsker ifølgje The Times å skissere ein veg ut av Interpol for Storbritannia.

– Prokoptsjuk vil vere den siste spikaren i kista for Interpol. Då bør Storbritannia revurdere det internasjonale politisamarbeidet, og kanskje utvikle eit nytt transnasjonalt samarbeid med land som respekterer rettar, seier Tom Tugendhat og Yvette Cooper.

Reaksjonen kjem etter at Aleksander Prokoptsjuk, truleg tidlegare KGB-agent, Putin-lojalist og general i det russiske innanriksdepartementet, leier kampen om å bli Interpols nye toppsjef.

Storbritannia gjekk tysdag formelt ut mot Prokoptsjuks kandidatur og framheva heller fungerande Interpol-sjef Kim Jong Yang.

– Vi vil alltid støtte kandidatar som har vist at dei respekterer internasjonale standardar, seier Harriett Baldwin i det britiske utanriksdepartementet.

Politiorganisasjonen har onsdag det årlege møtet sitt i Dubai. Den internasjonale politiorganisasjonen skal peike ut ein erstattar for avgåtte Meng Hongwei. Prokoptsjuk er favoritt til å få stillinga.

Russlands president Vladimir Putin har vorte kritisert for å ha prøvd å bruke Interpol til å finne kritikarar. Ei eventuell utnemning av Prokoptsjuk kan gi Putin fritt spelerom, fryktar britiske politikarar.

Interpols tidlegare president Meng Hongwei kom ikkje tilbake etter ein tur til Kina i september, og kinesiske styresmakter har opplyst at han har trekt seg frå vervet.

