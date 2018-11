– Russland vil svare viss USA utplasserer nye rakettar i Europa

utenriks

Konstantin Kosatsjev, som leiar utanrikskomiteen i Føderasjonsrådet, overhuset til den russiske nasjonalforsamlinga, viser til USAs avgjerd om trekke seg frå nedrustingsavtalen INF. Han meiner han kan opne for at mellomdistanserakettar som tidlegare var forbode, blir utplassert i Europa.

Han åtvarar om at viss ei slik utplassering skjer, vil Russland peike ut dei amerikanske rakettane som mål for sine eigne våpen. Han legg til at Russland òg kan komme til å utplassere eigne rakettar i allierte land, «viss nødvendig».

Kosatsjev peikar likevel på at dette er hypotetisk, og at Russland framleis håper å redde INF-avtalen.

– Vi jobbar aktivt med dei som er førebudd på å arbeide med Russland for å auke presset mot USA for å halde på avtalen, seier han.

USA meiner Russland bryt INF-avtalen ved å utvikle våpensystem som i praksis er i strid med han. President Donald Trump kunngjorde i haust at landet vil trekke seg frå nedrustingsavtalen.

INF-avtalen vart underteikna av president Ronald Reagan og Sovjetunionens leiar Mikhail Gorbatsjov i 1987, og forbyr USA og Russland å eige, produsere eller teste landbaserte ballistiske missil eller kryssarrakettar med ei rekkevidd på mellom 500 og 5.500 kilometer.

Slike våpen blir vurdert som spesielt destabiliserande og farlege sidan dei berre bruker få minutt på å nå fram til måla sine, og dermed gir politiske leiarar svært kort tid til å ta avgjerder. Det aukar mellom anna faren for at atomkrig kan utløysast ved eit feilaktig åtaksvarsel.

