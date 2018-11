Det skeive tårnet i Pisa nærmar seg vertikalen

utenriks

Etter meir enn innsatsen til to tiår for å rette opp ein av dei best kjende ingeniørtabbane frå mellomalderen, har det lykkast å rette opp det berømte klokketårnet noko. Det er enno ikkje i lodd, men har rørt seg endå fire centimeter mot vertikalen.

Den strukturelle tilstanden er betre enn frykta, opplyser den internasjonale komiteen som har arbeidd med saka.

– Justeringa av det skeive tårnet er gode nyheiter, men det er den strukturelle tilstanden til tårnet som er det viktigaste, seier Nunziante Squeglia, ein av konsulentane til komiteen, til nyheitsbyrået SÅG PÅ.

Tårnet vart stengt på 90-talet for utbetringar og justering. Då det vart gjenopna i 2001, var det retta opp med meir enn 40 centimeter. Det var då lagt inn hundrevis av tonn med bly som motvekt i fundamentet, og det vart òg fjerna masse i grunnen under bygningen.

Tårnet står på Mirakelplassen bak katedralen i Pisa, og bygginga starta i 1173. På grunn av eit for grunt fundament og sviktande grunn byrja det likevel å helle kraftig etter kort tid, noko som i turen sin gjorde det verdskjent.

