May: – Ein avtale med EU er innan rekkevidde

May heldt ein kort pressekonferanse i Downing Street etter at ho vart einig med EU om eit utkast til ei politisk fråsegn om Storbritannias tilhøve til blokka etter brexit.

– Eg har informert regjeringa og skal i ettermiddag orientere Parlamentet, sa May.

Ho viser til at den britiske regjeringa i førre veke vart einige med EU-kommisjonen om ein skilsmisseavtale.

– Dette er den rette avtalen for Storbritannia. Han leverer på det folket røysta for under folkerøystinga. Det britiske folket ønsker at dette skal bli løyst, dei vil ha ein god avtale som banar veg for ei lysare framtid, sa ho vidare.

– Den avtalen er innan rekkevidde, og eg er fast bestemt på å levere han, sa May.

Ho sa òg at ho var optimistisk til å få i stand ei løysing på striden om Gibraltar innan EU-toppmøtet på søndag.

– Eg har snakka med Spanias statsminister Pedro Sanchez, og er overtydd om at vi kjem til å få til ein avtale for heile Storbritannia, inkludert Gibraltar, sa den britiske statsministeren.

– Det er no opp til dei andre EU-landa å godkjenne avtalen.

