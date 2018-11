Finland stansar våpensal til Saudi-Arabia

utenriks

Kunngjeringa følgjer etter at Noreg, Danmark og Tyskland har gjort det same.

– Situasjonen i Jemen låg bak avgjerda vår, men sjølvsagt var òg drapet på Khashoggi ein del av sakkomplekset, seier statsminister Juha Sipilä til kringkastaren Yle.

Avgjerda påverkar ikkje eksport knytt til tidlegare inngåtte kontraktar, men gjeld nye lisensar for eksport.

– Kvar og ein eksisterande lisens i regionen er av gammal dato, og under desse omstenda vil vi slett ikkje vere i stand til å skrive ut nye lisensar, sa Sipilä torsdag.

Emirata er eitt av Finlands viktigaste eksportland for militærutstyr. I fjor utgjorde eksport av finsk militærmateriell til Emirata 36,4 millionar euro.

Finsk våpeneksport til Saudi-Arabia utgjorde i fjor 5,3 millionar euro, ein betydeleg nedgang frå 2014 då verdien var på 51,4 millionar euro, ifølgje tankesmia SaferGlobe.

Den finske nettstaden News Now Finland avdekte i september bevis for at finskprodusert pansra køyretøy, nokon av dei utstyrt med tunge russiske våpen, vart brukt av styrkar frå Emirata i krigen mot Houthi-opprørarane i Jemen.

Finske styresmakter har hevda at all våpeneksport til regionen har vore i samsvar med EUs regelverk.

