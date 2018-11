Minst tolv drepne i bombeeksplosjon på marknad i Pakistan

utenriks

Ein lokal tenestemann stadfestar at det har vore ein større eksplosjon, men at det førebels ikkje er fleire opplysningar om kva som skjedde. Dei første meldingane går ut på at tolv menneske vart drepe og minst 50 såra.

Eksplosjonen skjedde i byen Klaya i Orakzai-regionen. Dette er stammeområde som grensar mot Afghanistan. Ein talsmann for det lokale politiet, Tahir Ali, seier at dei fleste dødsoffera var sjiamuslimar, som er ein minoritet i Khyber Pukhtunkhwa-provinsen.

Dei lokale sjukehusa er sette i alarmberedskap på grunn av den store mengda skadde. Orakzai har vore åstad for fleire militante åtak dei siste åra, dei fleste utført av sunnimuslimar.

Meldinga om eksplosjonen på friluftsmarknaden i Klaya kom kort tid etter eit åtak mot det kinesiske konsulatet i Karachi. Tre medlemmer av separatistgruppa Balutsjistan Liberation Army prøve å skyte seg vel inn forbi vaktene med porten.

To politivakter og ei vakt frå eit privat vaktselskap vart drepne under skytinga. Dei tre åtakarane rømde frå staden, men vart kort tid seinare skotne og drepne av tryggleiksstyrkane.

(©NPK)