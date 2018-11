Rapport: Religionsfridom blir trua i kvart femte land

utenriks

Tilfelle av religiøs forfølging er avdekt i 21 land i ein toårsperiode fram til juni i år. Niger, Myanmar, India og Kina er blant landa, heiter det i rapporten frå Aid to the Church in Need (ACN), ein katolsk organisasjon.

Diskriminerande handlingar er avdekt i 17 andre land, blant dei Algerie, Tyrkia og Russland, står det i rapporten.

– Vi har observert ei bagatellisering av åtak på religionsfridommen, seier Marc Fromager, som leiar ACNs franske avdeling.

Situasjonen har forverra seg i 18 av dei 38 landa.

– Denne fiendskapen mot minoritetar har forverra seg til eit nivå som vi kan kvalifisere som aggressiv ultranasjonalisme, seier han.

Fromager viser til at kyrkjer har vorte øydelagt i Kina og at muslimar tilhøyrande uigur-minoriteten har vorte hindra frå å delta i fastemånaden ramadan, mens tibetanske buddhistar framleis blir forfølgt.

Spenninga har vorte meir dempa i Syria og Irak etter at ekstremistgruppa IS har svekt seg, noko som òg har gjort det mogleg for nokre kristne å reisa heim, heiter det òg i rapporten.

Forfølging på religiøst grunnlag ser ikkje ut til å vere noko problem i Europa, men Fromager peikar på «en bekymringsfull øking i ekstremistiske angrep som er spesielt motivert av religiøst hat». I Frankrike har antisemittiske handlingar auka 69 prosent i dei ni første månadene i år.

(©NPK)