Spania hevdar britane har gitt etter for Gibraltar-krav

– Vi har fått eit løfte, ei forplikting, frå den britiske regjeringa, der dei seier at dei er førebudde på å garantere at dei vil gå med på den klargjeringa vi har etterspurt, seier juniorminister Luis Marco Aguiriano.

Spania har trua med å seie nei til brexitavtalen viss landa ikkje får sterkare garantiar når det gjeld Gibraltars framtid.

Ifølgje det spanske nyheitsbyrået Europa Press understrekar Aguiriano at han enno ikkje har sett nokon skriftleg versjon av det britiske løftet, og at det derfor framleis er for tidleg å kunngjere at Spania vil seie ja til avtalen.

