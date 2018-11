Stefan Löfven får regjeringsoppdraget i Sverige

utenriks

Han får i mandat å presentere eit regjeringsopplegg som det skal voterast over i Riksdagen. Dette er andre runde for Socialdemokraternas leiar Löfven, som ikkje lykkast med dei første sonderingane sine.

No vel Riksdagens talmann Andres Norlén å setje saka meir på spissen. Fredag opplyste han at Löfven har tida fram til 5. desember, når Riksdagen skal stemme over forslaget hans til regjering.

– Eit nytt sonderingsoppdrag ville vere for svakt, seier talmannen.

Moderaternas leiar Ulf Kristersson vart nedstemd i Riksdagen i førre veke.

Norlén seier at stemninga i landet krev at det snart skjer noko i regjeringsspørsmålet. Han vil ikkje spekulere i kor stor sjanse Löfven har til å lykkast,

– Men vi treng meir tempo i prosessen og tydelege tidsrammer, seier Riksdagens leiar. Ved å setje meir press på Löfven håper han at dei fastlåste posisjonane skal bli løyste og at det kan bli reelle forhandlingar om samarbeid.

Löfven har over telefon akseptert oppdraget frå talmannen.

(©NPK)