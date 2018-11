– Kertsjstredet opna for skipstrafikk

utenriks

Sundet, som er den einaste passasjen mellom Svartehavet og Azovhavet, vart stengd søndag etter at tre ukrainske marinefartøy gjennomførte det den russiske kystvakta hevda var ein uautorisert gjennomfart gjennom russisk farvatn.

Kort tid etter fyrte av Russland skot mot fartøya, før den russiske tryggleikstenesta FSB borda og tok kontroll over skipa.

FSB stadfesta søndag at dei har søkt gjennom dei ukrainske militærfartøya ved Kertsjstredet.

– For å stoppe dei ukrainske militærfartøya brukte vi våpen, stadfesta ein talsperson frå FSB.

Krisemøte i FN

FNs tryggingsråd har innkalla til eit krisemøte måndag ettermiddag norsk tid som følgje av konflikten.

Både Ukraina og Russland har bede om møtet, opplyser kjelder til nyheitsbyrået AFP.

Vil innføre krigslov

Ukrainas president Petro Porosjenko vil måndag be nasjonalforsamlinga i landet om å stemme over om det skal innførast krigslov i landet i ein periode på 60 dagar.

Initiativet kjem etter eit møte der militærtoppane i landet kom med ei oppmoding til presidenten om å innføre krigslov, som lèt militæret ta kontroll over sivile funksjonar i ein periode.

Porosjenko understrekar at ei innføring av krigslov ikkje tyder at Ukraina erklærer krig mot Russland og at dei ikkje har planar om å gjennomføre åtak.

Det er likevel ikkje sikkert at forslaget om krigslov vil få fleirtal i nasjonalforsamlinga.

Demonstrasjonar i Kiev

Etter det russiske åtaket på krigsskipa, oppstod det opptøyar då rundt 150 demonstrantar samla seg utanfor den russiske ambassaden i Kiev. Minst éin ambassadebil vart tent på av demonstrantane.

– Vi er svært sinte. Vi skulle ha brote alle diplomatiske band til dette landet for lenge sidan seier demonstranten Oleksij Rjabov til Reuters.

(©NPK)