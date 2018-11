Corbyn kallar brexitavtalen sjølvskading

utenriks

– Underhuset har ikkje noko anna val enn å avvise denne avtalen, seier Corbyn.

– Denne avtalen gjer at vi endar opp med det verste av to verder. Avtalen har ikkje støtte i nokon del av dette huset og heller ikkje i allmenta, hevda han i Underhuset måndag.

Statsminister Theresa May slo tilbake og forsvarte avtalen, som vart godkjent av dei 27 andre medlemslanda i EU i helga.

– Dette er ein rett avtale for Storbritannia, hevda ho.

– Vi kan støtte denne avtalen, levere ønsket frå folkerøystinga og gå vidare for bygge ei lysare framtid for alle innbyggarane våre. Eller Parlamentet kan velje å seie nei og gå tilbake til start. Ingen veit kva som skjer dersom denne avtalen ikkje går gjennom. Det kan opne døra til endå meir splid og uvisse, sa May.

Parlamentet skal ifølgje BBC truleg stemme over brexitavtalen 12. desember.

