FN kallar inn til krisemøte etter russisk åtak på ukrainske fartøy

utenriks

Det opplyser USAs FN-ambassadør Nikki Haley på Twitter.

Det er Ukraina og Russland som har bedt om møtet, opplyser kjelder til nyheitsbyrået AFP.

I ei utsegn frå den ukrainske marinen tidlegare søndag vart det varsla at to fartøy var treft, eit av dei er kanonbåten Berdyansk. Russiske styrkar hadde òg ha teke kontroll på over totalt tre ukrainske fartøy.

Den russiske tryggleikstenesta FSB stadfesta søndag at dei har borda og gjennomsøkt dei ukrainske militærfartøya ved Kertsjstredet.

– For å stoppe dei ukrainske militærfartøya brukte vi våpen, stadfesta ein talsperson frå FSB.

