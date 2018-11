Krass kritikk mot Russland i Tryggingsrådet

utenriks

Tryggingsrådet møttest måndag til krisemøte på oppfordring frå Ukraina og Russland etter at konflikten mellom dei to landa på nytt blussa opp i helga.

Den russiske kystvakta tok søndag kontroll over to små ukrainske marinefartøy og ein taubåt utanfor Krim-halvøya og skylda dei for å ha krenkt russisk suverenitet.

Mannskapet på 24 er teke til fange til protestar frå Ukraina og vestlege land.

Unntakstilstand

Ukrainas president Petro Porosjenko har bedt om unntakstilstand og krev at vestlege land skjerpar sanksjonane mot Russland.

– Med åtaket på dei ukrainske marinefartøya har Russland trappa aggresjonen opp til eit nytt nivå, sa han i ein TV-tale måndag.

Avviser kritikken

Russland avviser kritikken og hevdar at dei ukrainske fartøya på ulovleg vis tok seg inn i russisk farvatn.

– Den russiske sida retta seg etter både nasjonal og internasjonal lov, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov måndag.

Utanriksminister Sergej Lavrov skyldar Ukraina for brot på «internasjonale normer med farlege metodar som skapte truslar og risiko» for normal skipsfart i området, men Russlands FN-ambassadør vann lita støtte i Tryggingsrådet for dette synet.

– Lovlause handlingar

– Vi ønsker å ha eit normalt forhold til Russland, men lovlause handlingar som dette gjer det framleis umogleg, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Dei europeiske medlemslanda i Tryggingsrådet slutta opp om kritikken og gav i ei felles utsegn uttrykk for «bekymring rundt den nylege auka spenninga i Azovhavet og Kertsjsundet».

Dei europeiske landa krev også at Russland set fri dei tre ukrainske fartøya og 24 besetningsmedlemmene, eit krav også utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sluttar opp om.

NATO-krav

Bodskapen frå NATO er også krystallklar.

– Bruk av militærmakt mot ukrainske skip og marinepersonell kan ikkje rettferdiggjerast. Vi ber derfor Russland om straks å setje fri dei ukrainske sjøfolka og skipa som vart tekne i beslag i går, og vi ber om ro og at partane legg band på seg, sa generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Denne hendinga er ei påminning om at det er krig i Ukraina. Russland må forstå at handlingane deira får konsekvensar, sa han.

– Russland må gi fri tilgang til alle ukrainske hamner og gi ukrainske fartøy fridom til å navigere i Azovhavet og Kertsjsundet, sa Stoltenberg.

– Russisk press

– Dette er Russlands måte å halde oppe trykket mot Ukraina på. Ein vil avgrense Ukrainas høve til å ta sjølvstendige avgjerder, seier tryggingspolitisk analytikar Johan Norberg ved Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige til TT.

– Eg trur at Russland vil vise at dei kan stenge Kertsjsundet om dei sjølv vil, og at dette området er russisk. Spørsmålet no er om det blir ei opptrapping, eller om alle kjem til å ta eit skritt tilbake, seier han.

(©NPK)