NASA er klar til å lande ein «moldvarp» på Mars

Sonden har brukt seks månader på turen gjennom solsystemet etter oppskytinga frå Vandenberg-basen i California. Måndag ventar det aller mest vanskelege – landinga på den raude planeten.

Historisk sett har berre 40 prosent av forsøka på å lande med romsondar på Mars vore vellukka. Fleire har omtalt fenomenet som «Mars-forbanninga», og NASA-forskarar har spøkefullt gitt ein «galaktisk demon» skulda for dei mange feilslåtte forsøka.

Realiteten er heller at det å lande på Mars er svært vanskeleg. NASA er blant dei som har lukkast oftast, berre eitt av ni amerikanske forsøk har gått gale.

– Vi har hatt fleire vellukka landingar på rad no. Men du veit aldri kva for utfordringar Mars kan gi, seier Rob Grover, leiar for landingsteamet hos NASAs Jet Propulsation Laboratory.

«Moldvarp»

Denne gongen er det ikkje jakta på moglege spor etter liv på Mars som er det mest sentrale. Insight er designa med tanke på å finne ut meir om innsida av naboen vår i verdsrommet.

Han er utrusta for å bore opptil 5 meter ned i Mars' overflate, med eit instrument som har fått tilnamnet «moldvarpen». Der skal han gjere målingar av mellom anna temperatur. Ein seismograf skal føle etter jordskjelv, meteorittnedslag og anna som kan skake planeten. Mars' rotasjon skal målast nøyaktig, det same skal vêret på landingsstaden ved Mars' ekvator.

Det er første gong NASA gjennomfører ei Mars-landing sidan robotfarkosten Curiosity kom til planeten i august 2012. Den gongen vart eit heilt nytt system testa ut. Curiosity vart fira forsiktig ned frå ei rakettdriven plattform NASA omtalte som «himmelkrana».

Ekstrem nedbremsing

InSights landingssystem er meir konvensjonelt. Sonden treffer Mars' atmosfære med ein fart på 19.800 kilometer i timen klokka 20.47 måndag norsk tid.

Då byrjar det som blir omtalt som seks og halvt minutt med rein skrekk. På to minutt stig temperaturen i varmeskjolda til omkring 1.500 gradar celsius. Varmen kan føre til at radiokontakta med fartøyet forsvinn.

Klokka 20.51 blir fallskjermen utløyst. Femten sekund seinare blir varmeskjoldet kopla laus frå sonden, og ti sekund etter felles landingsbeina ut.

Klokka 20.52 slåast InSights radar på for å måle avstanden til bakken. Omkring eit minutt seinare kvittar sonden seg med fallskjermen og det vernande skalla. Deretter blir bremserakettane tent.

Programmert

Går alt etter planen, treff sonden Mars med ei fart på 8 kilometer i timen klokka 20.54.

NASAs stab håper deretter å høyre det første signalet frå Insight klokka 21.01 norsk tid.

Noko direkte videooverføring frå landinga på Mars vil det ikkje bli. Signala frå sonden bruker åtte minutt på å komme fram til jorda. Viss noko går gale, kan ikkje mannskapet i kontrollsenteret gjere noko frå eller til. Heile landingssekvensen er programmert inn i datamaskina om bord på førehand.

– Jobben vår er å vere paranoide om ting som kan gå gale, og forsikre oss om at vi gjer alt vi kan for at ting skal vere i orden, seier NASAs Rob Grover.

