Over 500 skadd i jordskjelv i Iran

utenriks

Senteret for skjelvet låg 10 kilometer under jordoverflata ved landsbyen Sarpol-e Zahab, som var episenter for eit jordskjelv som i fjor tok livet av over 600 menneske.

Landsbyen ligg rundt 110 kilometer nordvest for byen Ilam.

Måndag morgon melder Mahmoud Reza Moradi, leiar i Kermanshah-provinsens universitetet for medisinsk vitskap, at 513 personar vart skadd som følgje av skjelvet.

Dei fleste kom frå det med mindre skadar, og berre 33 personar hadde behov for å bli innlagt på sjukehus.

Jordskjelvet har òg ført til skade på bygningar og nokon vegar, i tillegg til straumbrot.

Skjelvet hende like etter klokka 20 søndag kveld.

(©NPK)