Éin død etter at bil trefte folkemengde på Manhattan

Ifølgje fleire lokale og nasjonale medium skal ikkje hendinga vere knytt til terror.

Ulykka skjedde ifølgje ABC-journalist Aaron Katersky då sjåføren skulle parkere, men tråkka på gasspedalen i staden for bremsen. Han køyrde då opp på fortauet og inn i ei folkemengde i det som blir karakterisert som høg fart.

Ifølgje eit vitne på staden som The New York Times har prata med, døydde det eine offeret momentant.

Sjåføren vart igjen på staden og venta på politiet.

Nødtenesta i New York skriv at ni vart trefte av bilen, mens branndepartementet melder om seks skadde. Ifølgje The New York Times er to av offera kritisk skadde, mens to andre har alvorlege, men ikkje livstruande skadar.

Hendinga skjedde nær Chinatown i Manhattan.

