14 års fengsel for bombeangrep mot spelarbussen til Dortmund

Mannen var tiltalt for 30 tilfelle av drapsforsøk og for å ha forårsaka eksplosjonen mot laget sin spelarbuss.

Ifølgje politiet plasserte den russiskfødde mannen tre sprengladningar rett ved bussen då han stod parkert utanfor eit hotell i Dortmund. Den spanske fotballspelaren Marc Bartra og ein politimann vart såra då bombene gjekk av.

29-åringen hevda han ikkje hadde intensjon om å ta livet av nokon, men berre ønskte å skape panikk og frykt. Han innrømde likevel å ha laga og utplassert sprengladningane.

Aktor i saka meinte derimot at målet til mannen var å ta livet av så mange spelarar som mogleg og at han hadde økonomiske motiv for åtaket.

Mannen hadde kjøpt delar i klubben for meir enn 26.000 euro før åtaket, noko som gav han rett til å selje aksjane fotballklubben hadde til ein allereie fastsett pris.

Håpet til 29-åringen var at åtaket mot spelarbussen ville føre til eit kraftig kursfall, noko han ville ha tent store pengar på.

