Ivanka og Pence deltek på Mexicos presidentinnsetting

utenriks

Det kvite hus seier Trump har utvikla eit «sterkt forhold» til den påtroppande presidenten Andrés Manuel López Obrador og at presidenten ser fram til å jobbe med han.

Dei to landa jobbar med å finne ei løysing for migrantane frå Sentral-Amerika som reiser gjennom Mexico i håp om å få asyl i USA.

Innsettinga av Obrador skjer laurdag.

Trump hadde eit ukomfortabelt forhold med den avtroppande mexicanske presidenten Enrique Pena Nieto etter at Trump under valkampen i 2016 lovde å byggje ein mur på grensa mellom landa og be Mexico betale for den, noko Pena Nieto nekta å gjere.

(©NPK)