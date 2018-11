Russland siktar ukrainarar etter samanstøyt i omstridt farvatn

utenriks

Grunngjevinga er at dei ifølgje russiske styresmakter har kryssa ei grense ulovleg, skriv The Guardian.

Ukrainarane tok imot siktingane i ein domstol i Simferopol på Krimhalvøya tysdag ettermiddag. Ein medlem av mannskapet vart varetektsfengsla i to månader, ifølgje nyheitsbyrået Tass.

Ukraina har kravd at det arresterte mannskapet blir handsama som krigsfangar.

Det var søndag at to ukrainske marinefartøy og ein taubåt, og eit mannskap på til saman 24 personar, vart arresterte av den russisk kystvakta. Hendinga skjedde i Kertsjsundet, eit farvatn som forbind ukrainske hamner ved Azovhavet med resten av Svartehavet. Russland har bygd ei bru over sundet mellom den annekterte Krimhalvøya og det russiske fastlandet.

Ukraina meiner fartøya deira var i eit havområde der fartøy frå begge land har løyve til å ferdast fritt, i samsvar med ein avtale frå 2003. Russland meiner dei braut russisk og internasjonal lov.

Avhøyr

Styresmaktene i Kiev innrømmer at tre av mannskapet var agentar. Dei skulle utføre ein etterretningsoperasjon som svar på «psykologisk og fysisk press» frå russisk etterretning, ifølgje ei utsegn frå Kiev.

Ukrainske styresmakter utdjupar ikkje dette, men har uttalt at det dreidde seg om eit «rutineoppdrag».

Den russiske tryggleikstenesta FSB meiner det dreier seg om ein «provokasjon» iscenesett av Ukraina, melder BBC. FSB har publisert videoopptak frå avhøyr med tre av ukrainarane. Ein av dei, Vladimir Lesovoj, seier han ikkje var klar over at det dreidde seg om ein provokasjon.

Leiinga til den ukrainske marinen sende deretter ut ei utsegn der dei hevdar at det arresterte mannskapet vart tvinga til å lyge.

Sanksjonar

EU kan vurdere ytterlegare sanksjonar mot Russland som følgje av saka, opplyser Austerrike, som dette halvåret har det roterande formannskapet i EU.

– Vi får sjå kva tida bringar når det gjeld ytterlegare sanksjonar. Vi skal ha eit møte i desember, sa Austerrikes utanriksminister Karin Kneissl tysdag.

– Alt avheng av framstillinga av hendingane og handlingane til begge partar. Men det er behov for gjennomgang, sa Kneissl vidare.

Saka har skapt stor bekymring i EU og Nato, og FNs tryggingsråd kom under eit krisemøte måndag med krass kritikk mot Russland. Same dag vedtok Ukraina å innføre ein unntakstilstand som trer i kraft onsdag.

Tysdag snakka Tysklands regjeringssjef Angela Merkel med Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Petro Porosjenko på telefon. Ho bad partane om å vere tilbakehaldne og innleie dialog. Putin gav i samtalen uttrykk for bekymring, ifølgje sitat gitt att av Kreml.

Ventar fleire episodar

Forskar Tor Bukkvoll meiner verken Russland eller Ukraina har noko å tene på ei ytterlegare opptrapping etter samanstøyten ved Kertsjsundet.

– Ei eskalering til full krig er lite sannsynleg, men eg trur absolutt vi vil sjå fleire liknande episodar i tida framover, seier Bukkvoll, som er seniorforskar ved Forsvarets forskingsinstitutt (FFI), til NTB.

Han viser til at det i Ukraina er bekymring for at Russland kan ha planar om å okkupere meir territorium for å opprette ein landkorridor til Krim, eller til og med for å ta kontroll over heile den ukrainske sørkysten.

– Men skal du gjere noko sånt, må du okkupere eit område ganske langt innover i landet. Det vil vere ein enormt stor operasjon, seier Bukkvoll, som tviler på at dette vil skje.

