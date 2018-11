Trump lover fredsplan for Midtausten i byrjinga av 2019

utenriks

Ifølgje ambassadør Danny Danon har Trump no opplyst at planen er ferdig og at det berre står att å diskutere med Israel for å finne eit passande tidspunkt for offentleggjeringa.

– Etter det vi kjenner til, snakkar dei med oss om byrjinga av 2019, noko som er snart. Vi kjenner ikkje detaljane i planen, men vi veit at han er fullført, seier Danon.

Gunstig for Israel

Ifølgje Danon ser Israel på byrjinga av 2019 som det mest gunstige tidspunktet for å avduke planen, sidan det då er fleire månader til det venta nyvalet i Israel.

– Då vil Trump kunne leggje han fram utan å blande seg inn i den politiske debatten i Israel, seier Danon.

Israel lover ifølgje Danon å setje seg ved forhandlingsbordet for å diskutere den amerikanske fredsplanen, noko palestinarane ikkje aktar å gjere.

Braut alle band

Palestinarane har brote alle band til administrasjonen i Washington etter at Trump i desember i fjor flytta USAs ambassade i Israel til Jerusalem og anerkjente byen som hovudstaden i landet.

Trump har òg kutta over 4 milliardar kroner i årleg bistand til palestinarane, i eit forsøk på å presse dei tilbake til forhandlingsbordet, men utan å lykkast.

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas har gjort det klart at han ikkje lenger ser på USA som ein nøytral meklar i konflikten.

I september lovde Trump å leggje fram fredsplanen sin innan året er omme.

(©NPK)