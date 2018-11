Unicef og WHO lanserer vaksinekampanje mot polio i Jemen

utenriks

Det melder nyheitsbyrået Reuters. Tilgang på helsehjelp er svært avgrensa i landet etter tre år med krig.

I tillegg til dei to organisasjonane hjelper også helsedepartementet til Houtihi-rørsla arbeidet i landet, der fleire millionar menneske står i fare for å svelte. Det gjer dei meir sårbare for sjukdom.

Unicefs representant i Jemen, Meritxell Relano, seier at kampanjen kjem i ei svært kritisk tid.

– Mangelen på eit fullt fungerande helsetilbod og dessutan utbreitt underernæring har auka risikoen for elles unngåelige sjukdommar betrakteleg. Det er veldig viktig at alle partane i konflikten tillèt uhindra tilgang slik at vi kan nå alle barn med vaksinen.

Ein saudileia koalisjon braut inn i Jemens borgarkrig i 2015 mot den Iran-støtta Houthi-rørsla i eit forsøk på å gjeninnsetje den internasjonalt anerkjente regjeringa.

Konflikten har resultert i den vondaste humanitære krisa i verda. Redd Barna sa førre veke at 85.000 barn under fem år kan ha døydd av ekstrem svolt som følgje av konflikten.

