Afghanistans president vil fredsforhandle med Taliban

utenriks

– Eg er nøgd med å kunne erklære at vi har teikna eit vegkart for fredsforhandlingar etter fleire månaders intensiv rådføring med medborgarar rundt om i landet, sa Ghani under den internasjonale givarkonferansen for Afghanistan i Genève onsdag.

Vegkartet legg opp til ein stegvis prosess som skal munne ut i eit ope og demokratisk samfunn som respekterer rettane til kvinner – ein ambisjon som truleg er framand for den væpna islamistbevegelsen Taliban.

Stabssjefen til presidenten, Abdul Salam Rahimi, skal leia forhandlingsteamet og er sett saman av både menn og kvinner, opplyser Ghani.

– Presidentvalet til våren er sentralt for at fredsforhandlingane skal lykkast. Det afghanske folket treng ei demokratisk vald regjering med mandat til å ratifisere og implementere fredssemja og leie forsoningsprosessen, seier han.

I tillegg til kravet om at Taliban må respektere kvinner og grunnlova, åtvara Ghani gruppa mot å halde oppe banda til al-Qaida.

– Ingen væpna grupper med tilknyting til transnasjonale terrornettverk eller kriminelle grupper får delta i den politiske prosessen, sa Ghani.

– Tilbodet vårt om fred er utan atterhald, vilkåret for freden vår er likevel respekt for samfunnet vårt, heldt han fram.

Noregs utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er blant deltakarane på givarlandskonferansen onsdag.

