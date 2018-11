Borgarlege parti kan sleppe til Löfven

utenriks

Liberalerna slutta seg onsdag til alliansepartnaren Centerpartiet, som dagen før kom med eit svært uvanleg tilbod til Löfven: Ei mindretalsregjering leidd av Socialdemokraterna kan sleppe til viss Löfven fører ein meir borgarleg politikk.

Ingen av dei to partia vil sitje i regjering med Löfven, men tilbyr seg å bidra til at han ikkje blir felt i ei eventuell statsministeravstemming.

– Om sosialdemokratane er førebudde på å gjere ein real høgresving i politikken, så er Liberalerna klare til å møte dei, seier partileiar Jan Björklund onsdag.

Til liks med Centern kjem Liberalerna med ei lang rekke krav til Löfven.

Splitta allianse

Dei to mindre partia har i lengre tid inngått i den no splitta Alliansen saman med Moderaterna, det største partiet på den borgarlege sida.

Trass i dei harde krava har Löfven sagt at han er klart til å forhandle med Centerpartiet.

Fungerande statsminister Löfven er i gang med eit nytt forsøk på å setje saman ei ny svensk regjering. Snart tre månader etter valet har dette framleis ikkje vore mogleg, ettersom ingen av partileiarane har klart å finne eit levedyktig regjeringsalternativ.

SD framleis i kulda

Verken Löfvens blokk eller den borgarlege Alliansen fekk fleirtal i Riksdagen, og ingen av dei ønsker å samarbeide med det tredje største partiet, Sverigedemokraterna. Löfven har dermed teke til orde for eit samarbeid på tvers av dei to tradisjonelle blokkene i svensk politikk.

Før Björklunds tilbod sa Löfven at han er innstilt på å sette seg ned med Centern-leiar Annie Lööf for å diskutere kravlista.

Gi og ta

Löfven understrekar samtidig at verken Centern eller andre parti kan forvente å få gjennom einsidige krav.

– Det er bra at vi no har ein diskusjon om politikken. Ein skal snakke om politikken. Samtidig inngår det i ei forhandling at alle skal føle at dei har fått noko når dei reiser seg frå bordet, og at alle òg skal ha gått med på noko, seier Löfven.

– Alle parti som er klare til å inngå nokon som helst form for samtale, må vere førebudde på å gi og ta, seier han.

Borgarleg politikk

Blant krava Lööf stilte, var senka skattar, liberalisering av bustads- og arbeidsmarknaden og garantert valfridom i velferda.

– For å ha ein viss sjanse til å bli statsminister må Stefan Löfven innsjå at han må føre ein borgarleg politikk, seier Löof.

Det sosialistiske Vänsterpartiet, som frå Riksdagen har samarbeidd med Löfvens koalisjonsregjering med Miljöpartiet, er kritisk til frieriet frå dei borgarlege. Partileiar Jonas Sjöstedt gjer det klart at dei også kjem til å stille tøffe krav for å halde fram støtta.

(©NPK)