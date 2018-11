EU-plan kan få konsekvensar for norske klimamål

utenriks

Elvestuen seier han synest det er bra at EU-kommisjonen går inn for ei skjerping av EUs klimamål i forslaget til ny langtidsstrategi for klimapolitikken som vart lagt fram onsdag.

– Dette blir viktig for oss når vi skal gjere ei vurdering av våre eigne mål, seier Elvestuen til NTB.

Noreg skal etter planen melde inn oppdaterte klimamål for FN innan 2020 . I tillegg ønsker Noreg å bli med i EUs klimaplan for åra fram mot 2030, men forhandlingane om vilkåra for slik deltaking er framleis ikkje avslutta.

I forslaget til ny langtidsstrategi går Kommisjonen inn for klimanøytralitet i EU innan 2050 . Samtidig foreslår Kommisjonen at EU bør oppjustere målet for 2030 frå 40 prosent til 45 prosent.

Noreg har allereie eit mål om klimanøytralitet innan 2030, men Elvestuen påpeikar at Noreg definerer dette omgrepet annleis enn EU.

Arbeidarpartiets klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide rosar EU-kommisjonen for å gå i front og utfordrar no Elvestuen til å følgje opp.

– Noreg kan ikkje ha lågare ambisjonar enn EU, seier Eide.

(©NPK)