Alle krisane i verda blir samla i Buenos Aires

Fredag møtast leiarane av G20-landa til det to dagars lange toppmøtet i Argentinas hovudstad Buenos Aires.

Her samlar hovudpersonane bak nokon av dei største problema som rår i verda i dag seg: Handelskrigen mellom USA og Kina, Storbritannia som er på veg ut av EU, kampen i verda mot klimaendringar og drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. I tillegg har strida mellom Russland og Ukraina blussa opp att ved Krimhalvøya.

Fokus på Trump og Putin

Dei fleste politiske leiarar bak dei nemnde konfliktane er venta å ta del under møtet i Argentina, men det blir nok meir fokus på tilhøvet mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin, enn på den G-EN20 eigentleg var oppretta for.

Gruppa starta i 1999 som eit samarbeid om det internasjonale finanssystemet, og består av dei 19 største nasjonale økonomiane i verda, og dessutan EU. Noreg er ikkje med.

Til saman representerer landa rundt 80 prosent av verdsøkonomien.

Nasjonalistiske leiarar

I 2008, då verdsøkonomien var ramma av finanskrisen, vart det etablert G20-toppmøte, og ved det første møtet same år stod dei saman om å løyse krisa.

Men ifølgje det franske nyheitsbyrået AFP er samhaldet frå den gongen forsvunne. Ikkje berre fordi ein av dei meir stabiliserande faktorane i den internasjonale leiargruppa, Tysklands statsminister Angela Merkel, er på veg ut, men òg som følgje av den aukande proteksjonismen og nasjonalismen blant G20-medlemmer.

Trump har leigd an i denne trenden med politikken sin basert på «Amerika først». Òg Italia, Mexico og Brasil har det som blir kalla som populistiske leiarar. I tillegg har Storbritannias statsminister Theresa May nok med å sørgje for at landet hennar kjem økonomisk og heilskinna ut av skilsmissa med EU.

Skuffande toppmøte

– Eg vil seie at G20 har mista den energien organisasjonen hadde den gongen under den globale finanskrisen i 2008 til 2009, seiar visedirektør for Senter for strategiske og internationale studium, Matthew Goodman til AFP.

– Dei siste toppmøta har på ein slags måte vore skuffande, spesielt når det gjeld handelsområdet, seiar han og føyer til at han reknar med det vil bli tilfellet igjen.

Truer med å avlyse møte

Men det vil bli snakka om handel, i alle fall mellom USA og Kina.

John Bolton, den nasjonale tryggleiksrådgjevaren i Det kvite hus, seiar ifølgje nyheitsbyrået DPA at Trump vil halde fleire bilaterale møte, mellom anna med Kinas president Xi Jinping der fokuset vil vere på handelsstrida mellom dei to landa.

Trump skal etter planen òg møte Putin, Merkel og Japans statsminister Shinzo Abe. Men etter åtaket til russarane mot ukrainske skip i helga, har Trump trua med å avlyse møtet med Putin.

