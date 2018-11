Bilprodusentar sporar kundar i Kina

utenriks

Berre i Shanghai blir over 220.000 køyretøy spora, mens i heile landet er tala så høge som 1.1 millionar, skriv nyheitsbyrået. Informasjonen kan avsløre der eigarane av bilane bur, jobbar og handlar.

Ifølgje kritikarar kan datadelinga vere skadeleg for konkurranseposisjonen til bilprodusentane, og informasjonen kan bli brukt til ytterlegare statleg overvaking frå Kinas styresmakter.

Kinesiske tenestemenn seier på si side at systemet er meint for å verne den offentlege tryggleiken og legge til rette for utvikling av industri og infrastruktur.

Tesla er blant dei over 200 produsentane som ifølgje AP delar informasjon i sanntid med overvåkingssenter i Kina. Selskapet vil ikkje kommentere saka.

