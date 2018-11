Michael Cohen innrømmer å ha loge til Kongressen

utenriks

Cohen er ein av nøkkelfigurane i den omfattande Russlands-etterforskinga som blir leidd av spesialetterforskar Robert Mueller, og han har no inngått ein avtale med Mueller.

Cohen møtte overraskande opp i ein føderal domstol på Manhattan i New York ved 9-tida torsdag morgon, lokal tid. Ein times tid seinare var rettsmøtet over.

Då hadde Cohen innrømt å ha loge for etterretningskomiteen i Senatet i fjor om Donald Trumps planar om å bygge eit Trump Tower i Moskva. Overfor komiteen tona han ned betydinga av kontakten sin med Kreml om det planlagde eigedomsprosjektet og kom med falske utsegner om forhandlingane, som forresten aldri førte fram til ein endeleg avtale.

Trump: Lyg for å få mindre straff

Cohen sa i domstolen torsdag at han hadde loge om tidspunktet for forhandlingane og dessutan andre detaljar for vere i samsvar med Trumps «politiske bodskap».

Cohen var kjent som Trumps «pitbull» og Trumps høgre hand. Cohen fekk klar attest frå presidenten etter rettsmøtet torsdag.

– Cohen er ein svak person som lyg for å få redusert fengselsstraff, seier presidenten i ein kommentar.

Svindel og skatteunndraging

Dei siste dagane har Trump og Trumps advokatar komme med fleire verbale angreip mot justisdepartementet og Muellers kontor. Det har på førehand vore venta at Cohen kom til å erklære seg skyldig.

Om to veker skal Cohen etter planen dømmast i ei separat, føderal sak etter å ha erklært seg skyldig i august i banksvindel, unndraging av inntektsskatt og valkampfinansiering.

