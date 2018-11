Byrået som sporar opp nazistar frå andre verdskrigen fyller 60 år

utenriks

Meir enn 70 år etter andre verdskrigen tok slutt, finn byrået framleis gamle nazistar som blir mistenkt for å vere medskyldige i massedrap under holocaust.

Årleg leverer Zentrale Stelle om lag 30 saker vidare til påtalemakta, sjølv om stadig færre av sakene fører til domfelling, ifølgje byrået sjølv. Justisministeren i landet Katarina Barley meiner det er viktig å stille dei skyldige til ansvar, trass i at dei aller fleste no er svært gamle menneske.

– Dei tiltalte er ikkje lenger i stand til å sone ei full fengselsstraff. Likevel er holocaust eit såpass unikt lovbrot at alle dei som har hatt noka form for personleg ansvar i saka, er nøydd til å bli stilt for retten, seier Barley.

