Canada innfører sanksjonar mot 17 saudiarabarar etter journalistdrap

Personane sanksjonane er mot, blir nekta innreise til Canada, i tillegg til at midla deira i landet blir frosne, opplyser utanriksminister Chrystia Freeland.

– Drapet på Jamal Khashoggi er avskyeleg og representerer eit samvitslaust åtak på ytringsfridommen og pressefridommen, seier Freeland.

– Canada vil halde fram å be om ein truverdig og uavhengig etterforsking. Denne saka er ikkje lukka.

Ho tek i helga del på G20-møtet i Argentina, der òg Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman vil ta del.

Khashoggi vart drepen då han oppsøkte Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober, og CIA festar i ein rapport som er leken til amerikanske medium, kronprinsen til drapet. Det same gjer tyrkiske styresmakter, som meiner han beordra det.

På spørsmål om kvifor bin Salman ikkje er på lista, svarar Freeland at «Canada framleis manglar sikre bevis for å direkte kunne implisere han», og at det i Canada er viktig å ha alle faktum på bordet før ein peikar fingeren på nokon «for noko så seriøst og så motbydeleg».

Canada var det første landet som stadfesta at dei hadde tatt imot og høyrt på lydopptaket frå drapet av Khashoggi, som Tyrkia òg har overlevert til USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Saudi-Arabia.

Ògså Frankrike og Tyskland har innført sanksjonar mot saudiarabarar dei meiner er knytte til drapet. Begge landa innførte sanksjonar mot 18 personar.

