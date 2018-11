Rapport: Radikalisering i fengsel fører til høg terrortrussel i Belgia

utenriks

Tryggleikstenesta meiner at Belgia står overfor eit stort problem med ekstremisme i fengsla, og at personar dømt for terrorisme held fram å gjere nye lovbrot.

I rapporten heiter det at Belgia no har «ei til no stor mengd tilsette som er fengsla for terrorisme», noko som gir ein større risiko for «smitte» enn nokon gong tidlegare.

Rapporten åtvarar om at innsette som blir sett fri dei neste tre og fem åra kan igangsetje «ei ny bølgje ekstremisme, til og med jihadisme i landet».

Med tanke på folkesetnadstalet i landet, har Belgia vore ein av dei hyppigaste eksportørane av framandkrigarane til Syria, der IS har vore ein av ekstremistgruppene involvert i borgarkrigen.

Belgia har vorte råka av fleire åtak frå IS, mellom dei bombeangrepa i Brussel i mars 2016 der 32 mist livet.

Åtaka mot fleire mål i Paris i november 2015 der 130 menneske vart drepne har òg vorte spora tilbake til terrorceller med base i Brussel.

