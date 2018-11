Splid pregar G20-toppmøtet i Buenos Aires

utenriks

Blant dei som var på plass då toppmøtet opna fredag, var USAs president Donald Trump, Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping.

Sabelrasling og handelskrig har det siste året prega forholdet mellom dei tre leiarane, og ikkje noko tyder på at G20-toppmøtet kjem til å endre på dette.

Putin langa ut mot USAs «vondskapsfulle» sanksjonar og proteksjonisme då han kom Buenos Aires, i eit dårleg skjult angrep på Trump, som i siste stund avlyste eit planlagt møte med den russiske presidenten.

Handelskrig

Argentinas president Mauricio Macri gav under opninga av toppmøtet uttrykk for håp om at samtalane mellom leiarane blir prega av oppriktigheit og vilje til einigheit, og han minte samtidig om dei store utfordringane verda står overfor.

Trump trua tidlegare i veka på nytt med å innføre meir toll på kinesiske varer, noko Xi har lova å svare på. Handelskrigen mellom dei to landa synest dermed ikkje å gå mot slutten og kan få store følgjer for verdsøkonomien.

Håpet er at Trump og Xi finn tonen og blir einige om ei våpenkvile i handelskrigen når dei laurdag set seg ned for å ete middag saman i Buenos Aires.

Omstridd kronprins

Ein av dei det er knytt stor merksemd rundt under G20 møtet, er Saudi-Arabias de facto leiar, kronprins Mohammed bin Salman.

Saudi-Arabia er i hardt vêr på grunn av krigføringa i landet i Jemen og dessutan for drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi.

Både Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Theresa May har lova å konfrontere han på sidelinja i G20-toppmøtet. Forholdet mellom Putin og kronprinsen verka derimot svært hjarteleg då dei to møttest med smil og latter under fotoseansen på fredag.

