Oljeprisen stig kraftig

Under handelen i Asia måndag steig prisen på nordsjøolje med over 5 prosent til drygt 62 dollar fatet.

Dei to største oljeprodusentane i verda, Russland og Saudi-Arabia, har ikkje sagt kor stort oljeproduksjonskuttet skal vere og kor lenge det skal vare. President Vladimir Putins kunngjering etter G-EN til Helga20-toppmøte om at avtalen blir forlengt, førte like fullt til jubel hos oljeinvestorane.

Ei anna årsak til oljeprisfallet i den siste tida, har vore handelskrigen mellom USA og Kina, som har innført høge tollsatsar på kvarandres varer. Laurdag varsla likevel Donald Trump og Xi Jinping at dei er einige om ei avtale. Han inneber at USA ikkje hevar tollsatsane 1. januar, mot at Kina lovar å kjøpe meir varer frå USA. Samtidig startar partane forhandlingar for om å få ein slutt på striden, og «våpenkvila» skal vare i 90 dagar.

