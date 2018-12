Suksessfull oppskyting av tre romfararar

utenriks

Dei to astronautane som var om bord i det russiske Sojuz-fartøyet klarte seg då ein sensorfeil gjorde at dei måtte nødlande i Kasakhstan i oktober. Etter den mislykka oppskytinga vart planlagde reiser til ISS sat på vent inntil vidare, men måndag var det duka for eit nytt forsøk.

Klokka 12.30 norsk tid vart den erfarne russiske kosmonauten Oleg Kononenko, den canadiske astronauten David Saint-Jacques og astronaut Anne McClain skotne opp frå romfartsbasen Bajkonur i Kasakhstan. Det var venta at dei tre vil komme fram til romstasjonen seks timar etter avreisa frå romfartsbasen.

Oppskytinga av Sojuz-fartøyet var vellukka, melder den føderale russiske romorganisasjonen Roscosmos på Twitter rett etter at fartøyet var skote opp.

Dei russiske Sojuz-fartøya er dei einaste som for tida fraktar personell mellom ISS og jorda, men dei tre var før oppskytinga ikkje bekymra for at det skulle skje noko i samband med romferda deira.

– Risikoen er ein del av yrket vårt, sa Kononenko på ein pressekonferanse før avreisa.

– Vi føler oss veldig klar for dette, er kommentaren frå McClain, som til liks med Saint-Jacques drog ut i verdsrommet for første gong. Kononenko er derimot ein veteran som tidlegare har vore 533 døgn i rommet.

Om halvanna veke skal trioen ein tur på utsida av ISS for å inspisere eit hol som har ført til ein luftlekkasje frå romstasjonen.

(©NPK)