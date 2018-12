EU-kompromiss om lastebilsjåførar

utenriks

Kompromisset kom på plass like før midnatt måndag, etter ein lang dag med forhandlingar i EUs ministerråd.

– Dette handlar om å sikre meir rettferdige reglar for sjåførar og transportselskap, seier transportminister Norbert Hofer frå Austerrike, som har formannskapen i EU dette halvåret.

Han meiner semja vil sikre betre arbeidsforhold for yrkessjåførar i EU.

Kompromisset omfattar mellom anna regelverket for kabotasje, det vil seie transport der ein sjåfør fraktar gods mellom ulike destinasjonar i eit anna land enn heimlandet.

I dag er det strenge avgrensingar på slik transport, men EU-land i aust har pressa på for ein oppmjuking.

Det har ført til uro i Noreg, av frykt for at liberalisering av reglane skal føre til at norske lastebilsjåførar blir utkonkurrerte av utanlandske aktørar med lågare lønn.

Transportministrane er no einige om å gå inn for å halde på grensa slik ho er i dag på maks tre kabotasjeoppdrag innanfor sju dagar.

Etter kvar sjudagarsperiode skal det i tillegg innførast eit krav om pause på fem dagar før same køyretøy kan utføre nye kabotasjeoppdrag i same land.

Transportministrane må no forhandle med EU-parlamentet om eit endeleg forlik i saka.

(©NPK)