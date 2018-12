Eurolanda einige om reformpakke

utenriks

- Møtet er i boks etter 18 timar. Vi har oppnådd ein avtale om reformer i eurosona, skreiv talsmannen til eurogruppa Luis Rego på Twitter tysdag morgon.

Ikkje lenge etter møtte Portugals finansminister Mário Centeno pressa for å fortelje om avtalen.

– Vi klarte det. Etter fleire månader med intense forhandlingar og eit veldig tøft og langt møte har vi nådd semje om ein omfattande plan for å styrkje euroen, sa Centeno.

Saka går no vidare til stats- og regjeringssjefane for godkjenning på EUs toppmøte i Brussel neste veke.

Semja gjeld i første rekke nye reglar for krisefondet ESM for å sikre at fondet kan fungere som sikkerheitsnett ved framtidige kriser.

Dei store visjonane har derimot måtta ligge i denne omgangen.

Diskusjonane vil mellom anna halde fram om det kontroversielle forslaget om eit eige budsjett for eurosona. Her er det framleis inga semje.

I tillegg treng eurogruppa meir tid til dei vanskelege forhandlingane om ein felles bankinnskotsgaranti.

Blant dei som har pressa på for større reformer i eurosona, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Men både Tyskland og fleire mindre EU-land har halde kraftig igjen.

(©NPK)